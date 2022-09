Caserta provincia. Una tromba d’aria si abbatte sul territorio

Una piccola tempesta si è abbattuta alle prime luci dell’alba sulla provincia di Caserta e a Napoli Nord. Dalle cinque di mattina fino alle sette un continuo e assordante rumore di tuoni e fulmini in quota, ha svegliato i casertani. Si tratta di una fenomeno tipico delle tempeste tropicali, dovuta alla condensa di aria fredda in quota con l’aria calda dei bassi strati. Questo fenomeno può dare origini a trombe d’aria.

Sono state circa 30 le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco per allagamenti di scantinati e locali interrati e alberi caduti o pericolanti che ostacolavano la viabilità.

I vigili del fuoco hanno avuto il loro che fare per la messa in sicurezza di tetti, a causa di tegole pericolanti, e per liberare le linee elettriche da alberi caduti.