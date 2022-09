Caiazzo. Manifestazione finale di “Una lirica per l’anima 2022”

(Iagrossi Dante) CAIAZZO Venerdì 16 settembre, a partire dalle ore 16, nel suggestivo cortile del “Centro Madre Claudia Russo” di Caiazzo, si svolgerà la premiazione della VII edizione del Concorso Nazionale “Una lirica per l’anima”. L’adesione è stata notevole, con tante opere provenienti da quasi tutte le regioni. Infatti quest’anno i poeti partecipanti sono stati 88, per un totale di ben 270 poesie, distribuite nelle 5 sezioni: tema libero, storico-religioso, umoristico-satirico, donna è poesia, una lirica dal carcere, (aperta sia a detenuti che altri). I 33 poeti premiati, a loro volta, hanno votato le poesie degli altri vincitori, decretando così la “Lirica per l’anima 2022”, “E’ fuori il sole” della poetessa Rosalba Di Giacomo. Per quanto riguarda le altre sezioni, nel tema libero hanno vinto: per la giuria tecnica Rita Muscardin, con la lirica “Cade sul cuore come pietra quel silenzio”,

per la popolare, “Cercami”, di Grazia Epifania Campagna

per i giovani, “Voglia ‘e libbertà” di Gianfranco Antuono

per i ragazzi, “Il pianoforte di Kiev”, di Gianni Terminiello.

Per il tema “storico-religioso” ha vinto “Solo tu rimani”, di Velia Aiello, per quello “umoristico-satirico” “Comm’è bella a morte”, di Vincenzo Cerasuolo; per “Donna e Poesia” il primo posto è andato a “Candido respiro”, di Lucia Lo Bianco, per “Una lirica dal carcere” a “Oltre la grata”, di Giuseppe Castrillo. L’organizzazione del Premio è stata alquanto impegnativa, richiedendo molto tempo e cura, per la diffusione del bando, la raccolta delle valutazioni dalle giurie, per stilare i risultati finali, i giudizi delle poesie premiate e menzionate, la fornitura dei premi ecc. L’ideatore del Concorso, l’infaticabile prof. Giuseppe Pepe, ha contato sul valido aiuto dei docenti Dante Iagrossi e Elisabetta Ponsillo, che si sono suddivisi con lui le varie incombenze. Inoltre sta preparando anche un libretto contenente i testi delle liriche premiate, con i cenni biografici, i testi delle poesie premiate ed i relativi giudizi.