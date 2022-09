“Campania, santuari come musei”, arriva la nuova guida di Terre di Campania

(Caserta24ore) SANT’ANASTASIA (Na) Il volume sarà presentato mercoledì 21 settembre, presso il Laboratorio culturale “Campania, bellezza del Creato” – Santuario della Madonna dell’Arco.

La nuova guida sul patrimonio museale regionale “Campania, santuari come musei”, realizzata dall’Associazione Terre di Campania Pas, sarà presentata, mercoledì 21 settembre, alle ore 18,30, presso il Laboratorio culturale “Campania, bellezza del Creato” ospitato nel Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia (NA). Terre di Campania, impegnata sin dalla sua fondazione nella realizzazione di concreti progetti di valorizzazione e promozione territoriale, ha inteso dedicare questa nuova pubblicazione ad una selezione dei musei della regione Campania caratterizzati dalla particolarità di essere ospitati all’interno di Santuari. Questi luoghi sacri accolgano, tra le proprie mura, esempi di virtù umane e storie di Santi e beati, di uomini e donne che hanno lasciato una traccia profonda nella storia del nostro territorio e delle genti che lo abitano. I santuari esplorati all’interno della pubblicazione sono però, al contempo, anche dimore di cultura ed arte, ospitando musei entro cui sono esposte collezioni ricche di sculture, dipinti, elementi architettonici decorativi, ma anche oggetti e simulacri appartenenti ai santi che vi hanno dimorato, oltreché alle genti comuni dei rispettivi territori. Sei i musei, con i relativi santuari che li ospitano, inseriti all’interno del volume: il Museo Etnostorico delle genti Campane a Somma Vesuviana, il Museo del Complesso Monumentale di San Vito A Marigliano, il Museo Diocesano di Pompei, il Museo degli Ex-voto a Madonna dell’Arco, il Museo Gerardino di San Gerardo Maiella a Caposele e il Museo d’Arte sacra Confalone a Maiori. Di essi la pubblicazione “Campania, santuari come musei” non intende solo presentare la storia e le caratteristiche dei luoghi sacri e dei patrimoni museali in essi custoditi, ma aspira anche a suscitare un più profondo interesse verso il territorio su cui le realtà museali selezionate insistono. “Campania, santuari come musei” vuole proporsi, dunque, come uno strumento che invita ad osservare l’offerta turistica locale secondo una prospettiva nuova, ampliando, attraverso alcuni peculiari luoghi e musei, il focus sull’intero panorama di ricchezze della nostra regione. La pubblicazione sarà disponibile anche nel formato audioguida scaricabile gratuitamente dal sito web www.terredicampania.it. All’evento di presentazione interverrà la Dirigente dell’UOD 50.12.01, Anita Florio. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 50.12 “Politiche culturali e il Turismo ”Unità operativa dirigenziale 01 “Promozione e valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche” Decreto Dirigenziale n.91 del 20/05/2022.