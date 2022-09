Santa Marica Capua Vetere. Don Giovanni Lagnese compie 50 anni di sacerdozio

(Caserta24ore) SANTA MARICA CAPUA VETERE La comunità sammaritana è in festa per i 50 anni di sacerdozio del parroco Don Giovanni Lagnese – La comunità del rione Sant’Agostino e la comunità di Leporano ( a Camigliano) unite nei festeggiamenti per i 50 anni di sacerdozio del parroco Don Giovanni Lagnese, si danno appuntamento il giorno 23 settembre alle ore 17.30 presso il Santuario Maria SS. Della Ruota dei Monti in Leporano. Il parroco Don Giovanni Lagnese, che attualmente guida la parrocchia di Sant’Agostino, nell’omonimo quartiere della città Sammaritana, è nato a Leporano il 13 dicembre 1947 da Raffaele Lagnese e Rosa Treppiccione, una famiglia benestante di cui era ultimo di tre fratelli, Giovanni sin da piccolo manifestò la sua vocazione a farsi sacerdote. Ha frequentato gli studi dal

1958 al 1963 presso il seminario di Capua, dal 1964 al 1968 ha poi proseguito gli studi presso il seminario pontificio di Benevento. Dal 1968 al 1972 ha studiato presso il seminario di Capodimonte di Napoli, e fu ordinato sacerdote il 23 settembre 1972 nella chiesa Madre di San Prisco. Ha conseguito poi la laurea (1972) con il massimo dei voti in Pedagogia presso l’Università di Cassino e il 30 settembre 1972 venne trasferito alla parrocchia di Curti, fino al 27 novembre 1982 quando fu destinato sino a data odierna a guidare la parrocchia di Sant’Agostino in Santa Maria Capua Vetere. C’è già fermento per i preparativi dei festeggiamenti, con cui le comunità porteranno il loro grande abbraccio a Don Giovanni Lagnese, quando l’evento in suo onore verrà celebrato da Sua Eccellenza il Vescovo Salvatore Visco le autorità ecclesiastiche dell’Arcidiocesi di Capua, e le rappresentanze dei Comuni di Camigliano e Santa Maria Capua Vetere.