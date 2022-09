(Caserta24ore) CASERTA Il Comitato UNICEF di Caserta, domani 18 settembre dalle 10 alle 13, in Corso 1 ottobre, terrà una cerimonia di sensibilizzazione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sui Goal dell’Agenda 2030 lanciando la campagna Unicef “CAMBIAMO ARIA”

La campagna ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che la “crisi climatica è una crisi dei diritti dei bambini e degli adolescenti” e vuole sostenere la partecipazione di giovani e adolescenti sui temi del cambiamento climatico e sostenibilità. Sulla piattaforma misurailtuoimpatto.unicef.it sarà possibile partecipare ad un quiz per capire quanto il nostro stile di vita sia sostenibile e come poterlo migliorare per contribuire a salvaguardare il futuro del pianeta.