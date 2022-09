Caserta. Un’Estate da Re chiude con 14 mila spettatori

(Caserta24ore) CASERTA Claudio Baglioni, Mario Biondi, Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini e Geoff Westley tra i protagonisti della VII edizione della rassegna. 5 eventi, 14mila spettatori, 200 artisti e musicisti coinvolti nella meraviglia della Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII edizione di Un’Estate da RE, che si è conclusa ieri sera con il secondo speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista assieme al maestro Geoff Westley e l’Orchestra e il Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno. Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle canzoni che hanno risuonato nei cortili del Palazzo Reale, accompagnate dal canto di 3000 spettatori entusiasti. Sul palco anche Giovanni Baglioni, che ha accompagnato alla chitarra suo padre Claudio nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e Phil Palmer (musicista di fama mondiale che ha collaborato con artisti e band come Paul McCartney, David Bowie, Dire Straits, The Who) per eseguire, a distanza di 40 anni dalla pubblicazione, Strada Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley arrangiatore e produttore. «È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42 anni – ha confessato Phil Palmer a fine concerto –. Fu un’esperienza fantastica, la prima, quando registrai l’album con Claudio. Fantastica la seconda, in questo posto di una bellezza incredibile che ha creato un’atmosfera perfetta per questa occasione. Dovremmo rifarlo di nuovo tra altri 42 anni.» Un doppio concerto che ha concluso il percorso musicale ideato dal direttore artistico di Un’Estate da RE, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo scorso 3 settembre con i Carmina Burana diretti da Michael Balke, proseguendo con un concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini e con una tappa del Romantic Tour di Mario Biondi. Per il direttore artistico di Un’Estate da RE, il maestro Antonio Marzullo, è stata «Una magnifica edizione che si è conclusa con il grande trionfo delle ultime due serate: uno show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica pop e classica, ideato e voluto unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al maestro Geoff Westley. Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori, il Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno è stato un protagonista assoluto anche con Carmina Burana e Fabrizio De André Sinfonico. Ringrazio la Regione Campania e il presidente Vincenzo De Luca, la Direzione della Reggia di Caserta e la Scabec, che ha portato avanti una rassegna non semplice e che richiede tanto lavoro.