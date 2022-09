Caserta. “Misurare con Vanvitelli” al Museo Michelangelo

(Caserta24ore) CASERTA Venerdì 23 settembre 2022, alle ore 19.30, al Museo Michelangelo,

evento doppio: *Misurare con Vanvitelli, visita guidata, Sapori borbonici, esperienze di gusto

partecipazione gratuita. “Sveleremo i segreti che consentirono a Vanvitelli di progettare e

realizzare magistralmente l’acquedotto carolino” spiega in un comunicato la prof.ssa *Nives

Chiavarone*, responsabile del servizio educativo del Museo Michelangelo. “Abbiamo ideato una visita guidata in abito dell’epoca) per far sperimentare ai visitatori l’emozione della

misura dell’epoca, anche grazie ai nostri studenti del Buonarroti)”. “Eventi come questo” afferma la preside *Vittoria De Lucia, chiariscono la missione del Museo. Il museo è

parte integrante e fiore all’occhiello dell’Istituto Tecnico Buonarroti e offre azioni di educazione permanente, attenti alle esigenze della comunità locale”. Al termine si terrà l’esperienza di gusto, affidata all’Associazione Culturale “Tempo di Festa”.Laura Di Giugno (presidente di “Tempo di Festa” presenterà brevemente i prodotti agricoli e alimentari dell’età borbonica e i piatti preparati per la degustazione offerta al pubblico, con ricette

tratte dai trattati di V. Corrado e I. Cavalcanti). L’evento è parte del progetto “*Da Vanvitelli al futuro in Terra di Lavoro e nei suoi musei*”, ideato e organizzato dal Sistema Museale “Terra di Lavoro” grazie al finanziamento della Regione Campania (settore musei e

biblioteche). Dal 2009, il Sistema Museale Terra di Lavoro riunisce gli Enti locali

(Comune di Caserta, capofila, Comune di Maddaloni, Comune di Piedimonte Matese, Comune di San Pietro Infine, Comune di San Nicola la Strada) e l’istituzione scolastica (Istituto Tecnico “Buonarroti” Caserta), tutti titolari di musei riconosciuti dalla Regione Campania.