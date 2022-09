Pompei. Giovedì 22 al via il Pompei Street Festival

(Caserta24ore) POMPEI (Na) Prenderà il via domani, giovedì 22 settembre, la seconda edizione del Pompei Street Festival, evento organizzato dal Comune di Pompei in collaborazione con Art and Change Impresa Sociale e la partecipazione del Parco Archeologico di Pompei. L’evento, in programma dal 22 al 24 settembre, prevede quattro sezioni dedicate all’arte: musica,

street art, cinema e fotografia, con particolare attenzione a tematiche che ne animano i contenuti come la legalità, il lavoro precario, l’interazione sociale, la tutela dell’ambiente e la riqualificazione urbana. Ma che ha anche l’obiettivo di sviluppare una crescita turistica e socio-economica della città di Pompei. Si partirà proprio dagli Scavi dove quattro *street artist* realizzeranno opere all’interno del Parco Archeologico degli Scavi di Pompei, nella scia del nuovo protocollo sottoscritto tra Comune e Direzione del Parco. L’antica Pompei, sede naturale di bassorilievi, dipinti e graffiti, ritroverà così, attraverso le opere moderne di quattro street artist, un filo conduttore che neanche i secoli hanno potuto interrompere con un salto temporale di oltre 2000 anni. L’argentino Max Bagnasco, nel viale di accesso degli Scavi di Pompei, il canadese Ben Johnston, l’olandese Gomad e l’iraniana Run, in via dell’Abbondanza all’interno degli scavi, avranno così l’arduo compito di realizzare le proprie opere nel noto sito archeologico. A testimoniare la valenza del progetto due presenze importanti agli Scavi nella giornata inaugurale: quella del sindaco Carmine Lo Sapio e del

direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel che, accompagnati dall’ideatore e produttore della manifestazione Nello Petrucci, seguiranno le esibizioni degli artisti. L’arte utilizzata, quindi, come strumento di cambiamento per sensibilizzare e far conoscere a tutti la capacità di ogni movimento artistico popolare e, in particolare, della *street art*, di stimolare il desiderio di miglioramento e riflessione. Il festival vuole scuotere la coscienza delle

nuove generazioni sui problemi ambientali e sociali utilizzando pittura, musica, cinema e fotografia come strumenti per interagire con il tessuto sociale del territorio, aprendo nuove strade al cambiamento. La seconda edizione del Pompei Street Festival sarà suddivisa in quattro sezioni: *cinema*, curata dal direttore Andrea Valentino, con un concorso

internazionale dedicato ai corti e ai documentari; *musica*, con i Dj Set on the street di Daddy G dei Massive Attack, Paolo Polcari degli Almamegretta, Filo Q e il concerto del gruppo musicale partenopeo La Maschera; *arte*, con la partecipazione di 32 *street artist* provenienti da 23 nazioni e 5 continenti, che realizzeranno anche 21 opere di

riqualificazione urbana e live show; *foto*, sezione curata da Fabrizio Scomparin, con una mostra dedicata alle guerre nel mondo attraverso gli scatti di fotoreporter e workshop con 3 tra i migliori fotografi della Campania. Incontri, dibattiti e laboratori tematici completeranno il fitto calendario della kermesse che coinvolge attivamente i giovani studenti delle scuole di ogni grado della città sui temi della socialità-archeologia-arte/arte

urbana. Mentre per il cinema le linee guida delle tematiche del concorso dei corti e docufilm saranno *Legalità*, nell’anniversario del 30° anno delle stragi di Capaci e via d’Amelio (1992), e *Lavoro Precario* visto il difficile momento del mondo del lavoro e il suo accesso per i giovani. La strada, dunque, diventa un punto di partenza del Festival per favorire

l’incontro tra il pubblico e l’arte, ma anche per sensibilizzare, con alcuni appuntamenti, la coscienza sociale dei cittadini. Tra questi spiccano *TreeNation -* *pianta un albero*, con gazebo per la sensibilizzazione sul tema ambiente; *La Parola del Cuore*, con un gazebo

per la raccolta delle opere degli studenti; *Plastic Free,* il seminario per l’educazione ambientale e, non ultimo, *Street Haart* un check point con test gratuiti per l’ HIV.