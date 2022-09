Avella. Alla scoperta dell’Anfiteatro romano

(Caserta24ore) AVELLA (AV) Nella suggestiva cornice *dell’Anfiteatro Romano di Avella* a partire dalle ore 18:00 fine alle ore 24:00 il 24 settembre sarà possibile ammirare la

bellezza del maestoso monumento romano, assaporando le tradizioni, i legami e la cultura della cittadina archeologica in un clima allietato da degustazioni gastronomiche e dalla musica live. “Annodiamoci” è suggestivo per evidenziare ulteriormente il legame col territorio avellano. Sarà possibile ammirare l’Anfiteatro Romano a partire dalle ore 18:00 fino

alle ore 20:00 mediante delle visite guidate. Sarà possibile degustare i prodotti gastronomici delle seguenti attività presenti sul territorio: *Chalet del formaggio* con taglieri di salumi e formaggi; *Azienda Agricola “Il Moera”* con una tradizionale zuppa irpina. *Madre Mia Street Food* con panini e curiosità gastronomiche; Tanti artisti locali accompagneranno tutta la serata con Musica Live dalle ore 18.00 alle ore 24.00. All’ingresso in cassa sarà possibile cambiare i

soldi in token, 1 euro = 1 token.