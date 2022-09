Elezioni. M5S chi non vuole il reddito di cittadinanza lo fa per ricattare i cittadini col voto. “Di Maio dimettiti!”

Il M5Stelle al Sud Italia sarà con molta probabilità tra i primi. I detrattori del Movimento dicono che la causa è il Reddito di Cittadinanza. I disoccupati, i precari, chi lavora ma sa che il lavoro potrà perderlo voteranno in massa il M5Stelle. Gli imprenditori sono costretti a usare contratti sempre precari, legiferati da governi di destra e sinistra al fine di tenere sotto ricatto il voto dei cittadini.

Il M5Stelle negli ultimi ha fatto un semplice ragionamento: se tolleriamo contratti di lavoro precario, allora dobbiamo dare alla cittadinanza un’alternativa. I cittadini del Mezzogiorno hanno potuto finalmente scegliere di non farsi sfruttare e hanno potuto dire no ai lavori che le Mafie propinano. Con il Reddito di cittadinanza i cittadini hanno potuto votare liberamente. Chi non vuole il reddito lo fa per ricattare i cittadini con la promessa di un lavoro.

Finalmente anche nel M5Stelle, non immune all’inquinamento politico, diversi hanno gettato via la maschera e sono andati a inquinare altrove! Avremmo dovuto cacciarli prima, ma tanto meglio.

Con queste elezioni si torna alla genuinità del Movimento. Questi politici anche se giovani, ma vecchi nel fare politica, hanno sfruttato il M5Stelle, hanno usato il ruolo conquistato per altre finalità, grazie al lavoro dei tanti militanti del Movimento.

Soprattutto in Campania, non hanno avuto neanche il coraggio di chiedere scusa ai militanti. Probabilmente il voto di domenica non riuscirà a mandare via questa gente, perché per meri calcoli matematici, sfruttano un sistema elettorale fallace. Dovrebbero avere l’onestà politica e il coraggio di dimettersi, cosí come fece una ventina di anni fa e passa un illustre conterraneo quando si rese conto che non avrebbe potuto piú fare il Ministro del lavoro. Ecco perché molti vecchi militanti gridano: “Di Maio dimettiti!” Gi.PA.