Maddaloni Vanvitelliana, visita guidata al Museo

(Caserta24ore) MADDALONI Partecipazione gratuita. Durante la ventennale attività alla Reggia, Vanvitelli ebbe l’occasione di disegnare anche l’altare maggiore della chiesa del Corpus Domini di Maddaloni. Ma soprattutto la città espresse in quei decenni il meglio della

sua produzione di eccellenza nell’artigianato artistico della maiolica” ci svela *Rosaria Rienzo*, curatrice scientifica del Museo Civico. “Alle tante testimonianze dell’epoca ancora nelle chiese e nei palazzi cittadini si affiancano alcune delle collezioni del nostro Museo Civico, in particolare le pregevoli statue a soggetto religioso”. Terminata la breve visita guidata tematica al museo, il pubblico potrà approfittare di una rara esperienza di gusto con l’*Associazione Culturale “Tempo di Festa*”. Laura Di Giugno (presidente di “Tempo di Festa”)

introdurrà in modo sintetico i prodotti agricoli e alimentari locali dell’età borbonica e illustrerà le pietanze preparate per la degustazione. Così il pubblico potrà sperimentare rare ricette ricostruite in modo filologico e con grande attenzione alle materie prime, grazie alle

descrizioni e alle dosi riportate nei trattati di Vincenzo Corrado (1773) e Ippolito Cavalcanti (1837). L’evento è parte del progetto “Da Vanvitelli al futuro in Terra di Lavoro e

nei suoi musei”, ideato e organizzato dal Sistema Museale “Terra di Lavoro”

grazie al finanziamento della Regione Campania (settore musei e biblioteche). Dal 2009, il Sistema Museale Terra di Lavoro riunisce gli Enti locali (Comune di Caserta, capofila, Comune di Maddaloni, Comune di Piedimonte Matese, Comune di San Pietro Infine, Comune di San Nicola la Strada) e l’istituzione scolastica (Istituto Tecnico “Buonarroti” Caserta), tutti titolari di musei riconosciuti (di qualità) dalla Regione Campania. Tra gli obiettivi condivisi sono la promozione integrata e sinergica del patrimonio e del territorio.