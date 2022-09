Elezioni: dare priorità per le nomine nei seggi a disoccupati e studenti

(Caserta24ore) NAPOLI “ Basta con i disservizi nel trasporto pubblico locale – afferma

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Ogni volta che si vota a Napoli è la stessa storia: invece di venire incontro ai cittadini, incrementando il numero di corse sia su ferro che su gomma, anche per le aumentate esigenze, connesse proprio alla necessità di maggiori spostamenti che si determinano in queste occasioni, i servizi vengono ridotti e alcuni addirittura soppressi e questo per ben tre giorni “. “ L’aspetto che fa riflettere – puntualizza Capodanno – è dato

dal fatto che mentre ai dipendenti del Ministero dei Trasporti e delle Ferrovie di Stato non viene riconosciuta la possibilità di assentarsi, per svolgere le funzioni di presidente, segretario o scrutatore ai seggi elettorali, ai dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale tale possibilità continua a essere concessa “. ” Al riguardo – sottolinea Capodanno -, da tempo e da più parti, viene richiesta l’adozione di un provvedimento che escluda il personale dipendente da aziende di trasporto pubblico locale dalle funzioni di presidente, scrutatore, segretario di seggio, in analogia a quanto prescritto dall’art. 38 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, che esclude appunto da questi benefici segnatamente i dipendenti del ministero dei Trasporti e dunque anche i dipendenti delle Ferrovie dello Stato “.

“ Una situazione paradossale, di fronte alla quale, a ogni elezione o consultazione, si grida allo scandalo da più parti, con la richiesta di modificare la normativa che disciplina tali aspetti dell’attuale sistema elettorale – stigmatizza Capodanno -. Poi, all’indomani, tutto torna nel dimenticatoio e la questione non viene più affrontata fino alla successiva tornata elettorale quando, puntualmente, si verificano le stesse irrisolte problematiche “.

“ Eppure, in attesa che il legislatore si decida finalmente a cambiare la legge, la soluzione è a portata di mano – ribadisce Capodanno -. Basterebbe semplicemente, nella composizione dei seggi elettorali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla norma, dare priorità, per le nomine, a disoccupati, a partire dai tutti coloro che percepiscono il

reddito di cittadinanza e a studenti che non svolgano un’attività lavorativa, che nel nostro Paese sono tantissimi. Sarebbe anche un modo per far guadagnare qualcosa a queste categorie, visto che, per coloro che hanno un’occupazione, l’assenza dal posto di lavoro, una volta nominati, viene considerata a tutti gli effetti attività lavorativa per tutta la durata

delle operazioni di voto e di scrutinio, consentendo in aggiunta di percepire i compensi accessori per le attività svolte nel seggio, recuperando inoltre le giornate, non lavorative, d’impegno ai seggi ”. ” E intanto – conclude Capodanno – per il boom di richieste di

permessi elettorali, circa 300, da parte dei dipendenti della sola azienda napoletana per la mobilità, per ricoprire il ruolo di presidenti, scrutatori e rappresentanti di lista, da oggi e fino a lunedì la linea 1 della metropolitana effettua un servizio ridotto alla sola tratta Piscinola-Dante, con tempi di attesa che, stando a quanto lamentato da molti utenti, arrivano

fino a 45 minuti, mentre per la funicolare di Chiaia, che doveva effettuare corse dirette solo nella giornata festiva, già da oggi sono chiude le due stazioni intermedie: Palazzolo e corso Vittorio Emanuele, con gravi disagi per le tantissime persone che risiedono nelle due aree interessate, anche per l’assenza di mezzi sostitutivi su gomma “.