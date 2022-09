Casertana. I Falchetti sconfitti a Cassino, scatta la contestazione dei tifosi

Dopo circa 20 anni torna a Cassino la Casertana. L’ultima volta fu sconfitta nel 2002 per 1-0. Nel recupero di questo mercoledi’ i falchetti si presentavano allo stadio Salveti con l’obiettivo della vittoria. Le assenze pesanti, almeno quattro, grazie alla rosa ampia non sono un attenuante e il mister casertano Parlato non si e’ mai nascosto dietro a nulla.

Nulla da fare oggi come venti anni fa i falchetti tornano a casa sconfitti e sopratutto ridimensionati nelle aspettative della piazza che il blasone calcistico della città merita.

Gemellaggio tra le tifoserie prima della gara, che inizia in un pomeriggio finalmente soleggiato, dopo l’allerta meteo e le incombenze elettorali che hanno fatto slittare l’incontro al mercoledí.

Il Cassino è società’ organizzata per la categoria e squadra temibile che ha dimostrato carattere sopratutto dopo essere passata in svantaggio con l’autorete dell’ex Donnarumma, riuscendo quasi subito a pareggiare su rigore: 1 – 1 il primo tempo.

Nella ripresa il fulminate uno – due del Cassino mette letteralmente KO i falchetti che non riescono piú a reagire. Alla mezz’ora i primi mugugni della tifoseria casertana (circa 400) che diventa vera e propria contestazione al termine della gara.

La sconfitta proprio non ci voleva, ridimensiona di molto le aspettative, la classifica adesso si fa preoccupante.





Cassino: Lovecchio, Raucci, Donnarumma, Darboe, Cocorocchio, Gallo, Marciariello, Cadore, Ingretolli, Tribelli, D’Alessandris. All. Carcione

Casertana: Prisco, Galletta, Sabatino, Vacca, Tringali, Ferrari, Bollino, Orazi, Cugnata, Casoli, Rainone. All. Parlato

Arbitro: Marco di Loreto di Terni

Reti: 14′ aut. Donnarumma, 27′ Ingretolli rig., 49′ Tribelli, 50′ D’Alessandris

Ammoniti: Donnarumma, Sabatino