Sparanise. Al Foscolo il sindaco, il parroco e il maresciallo dei Carabinieri inaugurano il nuovo anno scolastico

(Caserta24ore) SPARANISE Questa mattina, 1 ottobre, alle ore 11 nell’aula magna della sede “Foscolo”di Sparanise si è tenuta una vivace inaugurazione del nuovo anno scolastico con il Dirigente Scolastico prof. Paolo Mesolella, il sindaco dott. Salvatore Martiello, il parroco don Liberato, il maresciallo capo dei Carabinieri di Sparanise Valerio Zoccola, il secondo maresciallo, il Vice preside Raffaele Montanaro, il Direttore dei Servizi Amministrativi Lucia Gliottone De Biasio, i rappresentanti dei genitori, i docenti e i studenti delle classi del biennio. Tutti gli altri studenti del triennio, invece, hanno seguito la manifestazione in diretta Facebook, attraverso i monitor presenti nelle loro classi. E’ stata una buona occasione per parlare della scuola sparanisana (dei suoi obiettivi e delle sue necessità) ma anche per salutare l’amministrazione comunale, il sindaco, il parroco, le forse dell’ordine ed avviare l’ accoglienza degli alunni delle classi prime, iscritti alla Ragioneria, al Turismo, all’indirizzo Informatica, al Liceo Scientifico, alle Scienze Umane e alle Scienze Applicate. Una cerimonia che ha coniugato l’opportunità di un saluto e di un augurio agli alunni, con la necessità dell’accoglienza. “Quello dell’accoglienza, ha spiegato il preside Paolo Mesolella, dovrebbe essere il principio ispiratore di tutta l’organizzazione scolastica, al quale dedicarsi con cura quotidiana. Accogliere i nostri alunni significa riconoscere, accettare, valorizzare le differenze ed in tal modo promuoverne le identità; significa rispettare la dignità di ogni ragazzo, apprezzandone il contributo; significa responsabilizzarlo e promuoverne lo sviluppo. Un impegno prioritario che deve coinvolgere tutti gli operatori, configurandosi come ambito “trasversale” e indicatore privilegiato di qualità del servizio, rispetto al quale le possibilità di controllo possono essere anche molto semplici ed immediate: il fatto che gli studenti vengono a scuola volentieri o malvolentieri. Il disagio infatti, deve allarmare e mobilitare quanti sono responsabili dell’offerta formativa. Non solo la scuola, anche l’amministrazione comunale, la parrocchia e le forze dell’ordine. Il Maresciallo Capo, Valerio Zoccola, con tanti anni di servizio nell’arma dei Carabinieri ha detto ai numerosi alunni presenti:”Il mio augurio per voi è quello di studiare, non solo per dare soddisfazione ai vostri genitori, ma soprattutto per voi stessi, per il vostro futuro”. Il Vice preside Raffaele Montanaro ha voluto dare il Benvenuto alla comunità albanese e più in geberale ai numerosi stranieri presenti al Foscolo indice di una comunità che è diventata realmente multiculturale. Durante la manifestazione gli alunni del Turistico hanno proiettato il documentario “Accoglienza alla Reggia” interamente realizzato dagli alunni durante il loro percorso di Alternanza Scuola Lavoro.