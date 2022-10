Teano/Sparanise.L’ingegnere Pietro Pellegrino, docente di Fisica del Foscolo e dell’Ipssart, diventa Agibilatore.

(Caserta24ore) TEANO- SPARANISE “E’ una grande soddisfazione, l’ingegnere Pietro Pellegrino, docente di Fisica nella nostra scuola, l’Isiss Ugo Foscolo con sedi a Teano e a Sparanise (e anche dell’Ipssart) è diventato Agibilitatore, grazie alla sua profonda conoscenza delle emergenze sismiche”. Il Dirigente del Foscolo, Paolo Mesolella, non nasconde la sua soddisfazione e quella dei docenti della scuola. Il 29 settembre scorso, infatti, l’ingegnere e professore Pietro Pellegrino ha superato brillantemente il corso per agibilitatore “Valutazione dell’impatto, censimento dei danni e rilievo agibilità post-sisma”; corso di formazione specialistica per gli ingegneri finalizzati alla corretta verifica dell’agibilità e del danno subito dagli edifici nell’emergenza sismica (schede AeDES). I corsi, preziosissimi, per tecnici, rientrano nell’ambito di un protocollo di intesa a livello nazionale, tra il Dipartimento di Protezione Civile e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Le esperienze anche recenti di gestione delle emergenze sismiche su base nazionale e regionale hanno confermato l’esigenza prioritaria di dover disporre di un numero elevato di tecnici formati, sul campo, per l’esecuzione di sopralluoghi del tipo speditivi. L’obiettivo finale era quello di arrivare a definire un elenco regionale di tecnici esperti e debitamente formati che mettessero a disposizione del territorio la loro competenza professionale per le verifiche in emergenza sismica. L’intervento di questi tecnici specializzati è stato chiesto dalla Protezione Civile ed è essenziale per fornire alla comunità gli strumenti necessari per agire adeguatamente nelle fasi emergenziali. Il Tecnico Agibilitatore ha il compito di valutare l’impatto del sisma e di effettuare il censimento dei danni sui diversi tipi di costruzione e rilevare il grado di agibilità degli edifici stessi attraverso la redazione delle schede AeDES . Il corso ha previsto una serie di esercitazioni pratiche tenute presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli e con un difficile esame finale che l’ ingegnere Pellegrino ha superato brillantemente. Vorrei esprimere le mie congratulazioni e quelle dell’intero corpo docente del Foscolo e dell’IPSART di Teano dove pure ha insegnato, all’ ingegnere Pellegrino: la Provincia di Caserta si arricchisce di un’altra importante figura professionale che contribuisce volontariamente alle attività di protezione civile”.