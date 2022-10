E’ nato Yunes

(Caserta24ore) Oltre 1,5 milioni di euro investiti per realizzare una piattaforma che consentirà ai call center di digitalizzarsi ed accogliere con positività le sfide del mercato

Il tessuto economico e produttivo italiano sta attraversando uno dei momenti più critici dal dopoguerra ad oggi. Dopo due anni di sofferenza dovuti alla diffusione dell’emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Coronavirus il caro bollette si presenta come un’ennesima stangata per le imprese italiane. Nonostante questo c’è chi non perde la speranza e continua a credere nel futuro accogliendo le sfide che il mercato impone e facendo leva sulle difficoltà del momento. Parliamo di Domenico Iorio e Christian Sica , che in piena pandemia hanno dato vita a Tekmind, e di Marino D’Ignazio, titolare di Swissvoip, che hanno ideato una nuova piattaforma,Yunes, per digitalizzare le imprese italiane. Dietro la creazione di questo nuovo software ci sono oltre 1,5 milioni di euro investiti, quattro anni di sviluppo e 54 mila ore di lavoro che consentiranno ai call center italiani, ed alle aziende in generale, di dare una spinta importante nel processo di digitalizzazione imposto dal paese.

“Il nostro desiderio è sempre stato quello di sviluppare una piattaforma flessibile e scalabile che potesse ridurre i tempi di realizzazione delle richieste del cliente oltre ad avere tutte le funzionalità a portata di mano in un unico software – dichiara Marino D’Ignazio di Swissvoip – Yunes è l’unico prodotto nel suo settore in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza, scalabilità e nuove funzionalità che un professionista nel mercato dei call center vorrebbe avere”. “Ci siamo catapultati in un progetto ambizioso, abbiamo scelto di intraprendere questa strada con Swissvoip e crediamo che nel prossimo futuro la digitalizzazione farà la differenza nel settore dei call center – dichiarano Domenico Iorio e Christian Sica, titolari di Tekmind – Entriamo in una fase bella ed avvincente e con i consigli giusti, grazie alla tecnologia a disposizione, le aziende potranno ottenere benefici nel breve e medio termine”. Cento tipi di report basati su dati “tipizzati” provenienti dalle liste per fornire una bussola indispensabile all’imprenditore Molte ore di lavoro sono state investite nella generazione delle statistiche che diventano la bussola dell’imprenditore che saprà orientarsi meglio nel mercato. Circa 100 tipi di report diversi basati su dati “tipizzati” provenienti dalle liste. Con Yunes gli imprenditori avranno a disposizione un sistema di intelligenza artificiale che può anche evidenziare in quali zone geografiche, in quali ore o fasce d’età c’è più risposta o predisposizione all’ascolto. Informazioni che consentiranno alle aziende di dirottare le chiamate in base alle statistiche migliori.

Chi ha ideato Yunes ha pensato di creare una piattaforma in grado di evidenziare i punti di forza e di debolezza di una struttura in modo da enfatizzare i primi e ridurre i secondi. Swissvoip e Tekmind non hanno dubbi che così facendo si creerà inevitabilmente una crescita del cliente che diventa una naturale conseguenza dell’applicazione di queste regole.

Yunes consente ad una piccola realtà con 20 postazioni di crescere esponenzialmente a 100 postazioni ed oltre. La nuova piattaforma non vincola il cliente ad un server. Grazie ad un sistema automatico di bilanciamento che distribuisce il carico di chiamate su tutte le macchine disponibili. Se in un’azienda dovesse riscontrarsi una crescita improvvisa da 20 a 200 operatori basterà aggiungere un server, tempo stimato per realizzare il tutto 5 minuti.