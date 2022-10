(Caserta24ore) NAPOLI Petizione al link: https://www.change.org/SialleLucidAutore

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, in relazione alla paventata decisione di non installare le caratteristiche luminarie che negli anni scorsi hanno abbellito strade e piazze del capoluogo partenopeo, al fine di evitare una tale eventi si possa verificare, ha lanciato sula piattaforma change org un’apposita petizione online dal titolo: ” Napoli: vogliamo le

“luci d’Autore” per illuminare il Natale, alla pagina: https://www.change.org/SialleLucidAutore . ” La petizione – sottolinea Capodanno – è indirizzata, quali decisori, al presidente della Giunta regionale della Campania, De Luca, al

sindaco di Napoli, Manfredi e al presidente della Camera di Commercio di Napoli, Fiola “.

” Apprendiamo da alcuni organi d’informazione – scrive nel

presentare la petizione Capodanno – che le strade e le piazze del capoluogo

napoletano rischiano di restare al buio, prive delle caratteristiche

luminarie, nel periodo natalizio. Con la presente petizione diciamo no a

questa evenienza, invitando Regione Campania, Comune di Napoli e Camera di

Commercio di Napoli a procedere, in tempi rapidi, a un nuovo bando,

adeguando le somme a disposizione, per poter installare le “Luci d’Autore”

che avrebbero dovuto illuminare le strade cittadine con le opere realizzate

ad hoc dall’artista Lello Esposito”.

” Seppure in misura ridotta e per il solo periodo dalla festa

dell’Immacolata fino all’Epifania, tenendole accese anche solo fino a

mezzanotte, per risparmiare sui costi energetici – prodsegue Capodanno -,

riteniamo che l’installazione delle luminarie natalizie contribuisca non

solo a rendere più allegra e vivibile la Città, soprattutto per i bambini,

dopo un lungo periodo di restrizioni e di sofferenze, determinate prima

della pandemia e successivamente dai noti eventi bellici, ma principalmente

che possa concorrere a salvaguardare le tante attività turistiche e

commerciali che, a causa del permanere della crisi, aggravata degli aumenti,

a partire da quelli per le materie prime e per il caro bollette, rischiano

di chiudere con l’arrivo dell’anno nuovo “. ” Peraltro – sottolinea Capodanno – non si comprende perché a Salerno anche quest’anno, come negli anni scorsi, saranno installate le luci

d’artista, seppure per periodi e tempi ridotti, mentre il capoluogo della

Campania dovrebbe invece farne a meno, lasciando strade e piazze al buio per

tutto il periodo natalizio, con presumibili gravi ricadute sul turismo e sul

commercio, settori che notoriamente attraversano un periodo di difficile crisi economica “.