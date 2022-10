Marcianise. 150 anni dalla nascita di Domenico Santoro.

(Caserta24ore) MARCIANISE Sabato 22 Ottobre 2022, a partire dalle ore 17.30, presso l’Auditorium della Parrocchia San Giuliano Martire in S. Giovanni Paolo II, sito in via

Clanio a Marcianise (Caserta), si terrà un convegno dal titolo: “*Domenico Santoro*. Il personaggio, la storia, gli ultimi mesi di vita”. Nell’anniversario dei 150 anni dalla nascita di Domenico Santoro (1 novembre 1872 – 2 novembre 1903), “*Marcianise Terra di idee*” organizza, per questa importante ricorrenza, un momento di approfondimento nel ricordo

dell’illustre marcianisano “Mimì Santoro”. Per l’occasione saranno resi noti alcuni recenti studi, inediti, che ricostruiscono gli ultimi mesi di vita dell’insigne personaggio: la ingiusta ed abnorme condanna, l’arresto e la detenzione, l’improvvisa e immatura morte. Ma ad essere approfondito sarà anche il contesto storico, sociale e culturale in cui si svilupparono

e maturarono le sue idee: gli amici, i compagni di partito, i luoghi e gli uomini che lo ispirarono. La parabola umana di Santoro è piena di sfumature che descrivono un personaggio di grande spessore che abbraccia il campo letterario, quello giornalistico oltre che quello politico. Una figura poliedrica, animata da una grande sensibilità verso gli ultimi, la cui

storia, dal finale infausto, necessita sempre più di essere approfondita e studiata, a partire dalle nuove generazioni. Interverranno: *Tommaso* *Zarrillo* (già docente e dirigente scolastico, presidente onorario dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione di Terra di Lavoro); *Giovanni* *Cerchia* (Professore Ordinario dell’Università degli Studi del Molise); *Alessandro* *Tartaglione* (giornalista). Modera *Cecilia* *Scatola* (operatrice culturale e artista). L’iniziativa è svolta in collaborazione con *Pro Loco Marthianisi, Club Etnie, Majeutica, Teatro Distinto, Teatro dell’Ovo e Associazione Nazionale Polizia di Stato*.