Teano. L’alberghiero presenta “San Pariciello”, il biscotto dedicato al santo patrono.

(Caserta24ore) TEANO. A “CIOCCOLATEANO” L’ALBERGHIERO PRESENTA “SAN PARICIELLO”.

Un dolce dedicato a San Paride, patrono molto amato a Teano e non solo: si venera perfino in America. Le forme del culto del santo protettore di Teano si sono evolute in accordo con i tempi ed è stato realizzato anche un libro a fumetti. In questi giorni poi gli alunni dell’IPSSART di Teano, nell’ambito della rassegna “CioccolaTeano”, stanno donando ai passanti “San Pariciello”, un biscotto di pasta frolla al burro, panna e cioccolato, a forma di vescovo con mitria, dedicato al santo. Il dolce, ideato dai docenti pasticcieri dell’IPSSART di Teano presenta una decorazione in cioccolato con la sagoma del santo. Nello stend allestito di fronte alla sede della Pro Loco sono presenti alunni dei vari indirizzi Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica: Rosanna Mesolella, Concetta De Biasio, Anna Delle Fave, Andrea Castaldo, Martina Cusano, Paola Palumbo e Tizzano Elisa. Con loro i bravi docenti di Cucina, Sala, Scienze degli Alimenti e Accoglienza turistica: Angelo Sano, Graziella Tridente, Lianne Webber, Claudia Rivoli, Guglielmo Vallante, Vincenzo Sferragatti, Francesco Iannotta, Francesco Scialdone, Alberto Natale, Loredana Del Giacomo. Uno stand, quello dell’alberghiero di Teano, che questa mattina è stato anche ripreso dalle telecamere di RAI 3. “L’Alberghiero sidicino, spega il preside Paolo Mesolella, è uno dei più antichi e prestigiosi istituti alberghieri dell’intera provincia di Caserta e sarà l’unico della Provincia a rappresentare l’indirizzo il 16 e il 17 ottobre prossimo, con un proprio stand, a Citta della Scienza a Napoli”. A proposito di San Paride, nato ad Atene e morto a Teano il 5 agosto 346, è stato primo vescovo di Teano arrivato a Roma per scampare alle persecuzioni. La tradizione dice che quando da Roma arrivò a Teano vide che i cittadini veneravano un drago e lo uccise schiacciandogli la testa con un bastone. Poi legò la bestia ad una corda e la trascinò fino al fiume Savone dove morì. Nel luogo in cui il drago morì si formò una forma d’acqua, simbolo di purificazione e della liberazione del popolo dal paganesimo, ma nonostante ciò i Teanesi lo condannarono alle belve, ma queste si rifiutarono di ucciderlo. Dopo questo “miracolo” i teanesi si convertirono e Paride venne nominato primo vescovo di Teano da Papa Silvestro I. Fu il Baronio ad introdurre san Paride nel Martirologio Romano. Il suo corpo, conservato nella cattedrale, ha riscosso un culto immemorabile e, a quanto riferisce Michele Monaco, la sua venerazione si diffuse anche nella Capua dei gladiatori. È bello immaginare San Paride, questo eroe forte e coraggioso, che ha combattuto contro un drago feroce, diventare improvvisamente dolce, come un biscotto al cioccolato.