Pro Vita: 150 mamme aiutate in tre anni. Il nuovo Governo combatta denatalità

(Caserta24ore) ROMA “In tre anni abbiamo sostenuto oltre 150 mamme in difficoltà, con il progetto “Un Dono per la Vita” che ci permette di aiutare chi, coraggiosamente, accoglie una nuova Vita. Oggi altre 11 donne in difficoltà economiche o sociali hanno ricevuto in dono il Kit trio con passeggini, carrozzine, seggiolino auto, pannolini, biberon e altri generi di prima necessità per i bebè. Si tratta di donne, di varie nazionalità, che altrimenti – in base all’iniqua Legge 194 – avrebbero come unica possibilità quella di di “scegliere” l’aborto. Donne che, quindi, hanno solo il volontariato per sperare di ricevere quel po’ di aiuto, economico o psicologico, che a loro basta per scegliere una nuova vita», così Francesca Romana Poleggi, membro del Direttivo di Pro Vita & Famiglia. «Auspichiamo – prosegue Poleggi – che il nuovo Governo prenda a cuore in modo serio e concreto la lotta alla denatalità che affligge il nostro Paese, soprattutto offrendo un adeguato sostegno a tutte le famiglie e alle donne, in particolare quando si trovano ad affrontare, spesso isolate e abbandonate, una gravidanza imprevista o indesiderata. Soltanto in questo modo si tutelano tutti i diritti, sia delle donne che dei nascituri e si può comprendere come l’aborto non sia mai una soluzione: è l’uccisione di un figlio innocente che porta conseguenze tragiche per le madri, per le famiglie coinvolte e per tutta a società».