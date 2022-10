S. ANGELO IN FORMIS. Le Madonne Lactans di Terra di Lavoro

(Caserta24ore) S. ANGELO IN FORMIS – *Era atteso da circa un anno e ora sarà presentato

al pubblico, finalmente, il volume *”MA DONNE*, madre e vita in Terra di Lavoro”, che cataloga per la prima volta una raccolta completa e illustrata delle fotografie di* Bruno Cristillo*, ritraenti affreschi e dipinti relativi ad un’iconografia mariana diffusa in provincia di Caserta, ed in particolare in Terra di Lavoro. L’incontro di presentazione del testo in

questione, curato dal professore di Arte e Telogia presso l’Issr Interdiocesano di Capua “Santi Apostoli Pietro e Paolo”, nonchè rettore della Basilica benedettina di Sant’Angelo in Formis, don *Francesco Duonnolo *e da* Battista Marello*, si terrà, appunto, presso la

suddetta *Basilica di Sant’Angelo In Formis*, giovedì 27 ottobre alle ore 16,30. L’evento

culturale sarà moderato da *Luigi Ferraiuolo*. Interverranno in tale occasione il vescovo di Capua, mons. *Salvatore Visco,* il sindaco di Capua, *Adolfo Villani,* la funzionaria della Soprintendenza, *Paola Coniglio*, il responsabile dei Beni Culturali Ecclesiastici della CEC, *Ernesto Rascato*, il presidente nazionale dell’Anspi, *Giuseppe Dessi,* il presidente BBC Terra di Lavoro – San Vincenzo de’ Paoli, *Roberto Ricciardi,* il professore* Giorgio Agnisola*. In base al programma dell’incontro è attesa anche la relazione del vescovo di Acerra e presidente della Cec, mons.* Antonio Di Donna.* Le conclusioni e i ringraziamenti sono stati affidati agli *Editori Paparo. saranno presenti anche gli autori del volume ed è prevista, pure la mostra delle immagini a cura di* Bruno Cristillo. * In base alle informazioni raccolte, in quanto il libro ha già una recenzione della *”Mondadori store”*, le imagini mariane sistematizzate e argomentate nel testo *Ma Donne,* riguardano le rappresentazioni artistiche delle *Madonne del latte *o che allattano. Questa tipologia mariana è presente nelle 6 diocesi casertane. A quanto risulta si contano circa 50

immagini o raffigurazioni di “*madonne lactans*”. Questo tipo di iconografia sacra ha un fondamento biblico, in *Luca 11,27 *”*Alzò la voce in mezzo alla folla e disse beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato*”. In base alle informazioni concesse sempre dal gruppo Mondadori, la rappresentazione mariana in questione si è sviluppata in Terra di Lavoro fra il tardo Medioevo e il Rinascimento. Con il lavoro degli autori del libro, tutta la documentazione, finora sparsa e quasi tutta poco nota, ora è stata puntualmente catalogata e illustrata, costituendo un punto fermo per la conoscenza dell’arte di un’area che fu

cerniera tra Roma, l’Italia centrale e il Meridione bizantino. La recensione afferma testualmente, che si tratta di “*un contributo importante degli uffici diocesani dell’area Casertana per la valorizzazione e la tutela dell’Arte sacra*”.