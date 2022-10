Teano. Festival dell’Unità d’Italia, intesa tra il Comune, il Foscolo e l’Ipssart in collaborazione con il “Centro Studi della Provincia di Caserta”.

(Caserta24ore) TEANO Il 28 settembre 2022, nell’aula magna della sede centrale dell’ISISS Foscolo a Teano è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa per la realizzazione del “Festival dell’Unità d’Italia” tra il sindaco di Teano, avvocato Giovanni Scoglio ed il Dirigente Scolastico del Foscolo e dell’IPSSART di Teano prof. Paolo Mesolella. Lo scopo è quello di offrire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un sostegno alla formazione storica degli studenti: sulla documentazione, sulla ricerca e per creare un modello di cittadinanza attiva. Il Protocollo di intesa durerà quattro anni. Referente del progetto è l’assessore al centro storico e ai borghi, prof.ssa Maddalena Bovenzi, docente di Storia e Filosofia. L’amministrazione comunale di Teano in questo modo intende valorizzare il proprio patrimonio storico, artistico e culturale; riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna e attiva; promuove e sostiene ricerche aventi per oggetto il patrimonio storico del territorio. Si legge nel Protocollo di Intesa: “L’oggetto del presente Protocollo è la condivisione di una proposta programmatica per la realizzazione del Festival dell’Unità d’Italia, Festival di storia del Risorgimento, edizione 2022, a Teano. Le parti si impegnano a divulgare i valori espressi nella storia del Risorgimento Italiano, a riscoprire i luoghi della memoria, a promuovere la formazione su temi e metodi di didattica della storia. Da parte sua, spiega il preside Paolo Mesolella,”l’art. 21 della legge n.59 del 15 marzo 1997, consente alla scuola dell’autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali e gli enti pubblici per offrire agli studenti occasioni per comprendere il territorio in cui vivono: la sua natura, la sua storia, le relazioni umane intercorse negli anni. Tra gli strumenti operativi in programma, oltre al Festival dell’Unità d’Italia, l’organizzazione di convegni, seminari, concorsi, visite guidate nei musei e nei siti di interesse nel territorio. In programma, per l’anniversario dello Storico Incontro, il “Festival dell’Unità d’Italia”, con interessanti conferenze sul Loggione del Museo Archeologioco di Teano alle quali sono stati invitati a partecipare anche i docenti e gli studenti. Le conferenze, tenute da studiosi del Risorgimento, si terranno nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2022, dureranno 30 minuti ciascuna ed inizieranno a partire dalle ore 18. Un percorso di Cittadinanza Attiva, tenuto in collaborazione con il “Centro Studi della Provincia di Caserta”, che sarà possibile utilizzare per le ore da destinare ai percorsi di Educazione Civica. Durante i giorni del Festival sarà possibile visitare il Museo garibaldino e del Risorgimento di Teano. Un museo tutto da scoprire con interessanti quadri e stampe dell’800, che raffigurano i protagonisti del Risorgimento italiano:Garibaldi, Vittorio Emanule II, Cavour, Mazzini. Una particolare emozione suscita una fotografia del Generale da lui stesso autografata. Tra le stampe che illustrano l’Incontro di Teano, una grande tavola pubblicata nel dicembre 1860, dalla più importante rivista inglese dell’epoca e disegnata da un illustratore che seguiva la spedizione dei Mille. In una sala è possibile godere di un vasto repertorio di armi (sciabole, fucili, baionette, pallottole, giberne) appartenute ad ufficiali garibaldini, borbonici, piemontesi. Accanto alle armi, è possibile ammirare la bandiera che portavano con loro i combattenti nella battaglia di Custoza, insieme alla camicia rossa di un ufficiale garibaldino, al cappello e alle spalline di un ufficiale piemontese.